"بايونيرز" للعربية: السيولة المتدفقة للسوق المصرية ما تزال حذرة في تكوين المحافظ

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أظهرت تعاملات البورصة المصرية بداية إيجابية اليوم الثلاثاء، ولكن بوتيرة أقل من ارتفاعات الأمس وبدعم من مشتريات المؤسسات المحلية.

وأكد المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، أن أداء السوق الإيجابي خلال جلسة أمس واليوم يعتبر مفاجأة، وكان مخالفاً للتوجه العام للأسواق العالمية، وفيه قدر من التفاؤل تتم ترجمته في أغلبية الأوعية الموجود بالسوق.

واستدرك عبد العاطي في مقابلة مع "العربية Business" أن الارتفاع العام في أداء المؤشرات يتسم بنوع من تبادل الأدوار، كما أن السيولة المتدفقة إلى السوق ما تزال حذرة في إعادة تكوين المحافظ.

وتابع: عمليات جني الأرباح تتم خلال الجلسة الواحدة، أو على مدار جلستين بحد أقصى، فالأسهم التي شهدت ارتفاعات خلال جلسة أمس، هبطت اليوم، في حين ارتفعت، مع بداية تعامل اليوم، الأسهم التي تراجعت بالأمس.

يشار إلى أن البورصة المصرية استهلت تعاملاتها بعد عطلة عيد الفطر أمس الاثنين على ارتفاع قوي ليقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 30 ألف نقطة بعد أداء متذبذب منذ قرار تعويم الجنيه بحسب محللين.

وأمس، أغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 3.9% عند 29 ألفا و616 نقطة كما صعد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 2.36% إلى 6696.15 نقطة والمؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 2.93% إلى 9584.51 نقطة.

واتجه المصريون أمس إلى الشراء بصاف بلغ 354 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب إلى البيع بصاف قدره 159.8 مليون و194.2 مليون جنيه على التوالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.