إيرباص ورولز رويس تقتربان من توقيع اتفاق مع "الخطوط التركية" لتصنيع قطع الغيار

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من المقرر أن توقع الخطوط الجوية التركية اتفاقية مع شركة "رولز رويس"، و"إيرباص"، للإنتاج المحلي لقطع غيار الطائرات بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهي جزء من صفقة شراء الطائرات الضخمة التي أعلنت عنها العام الماضي.

ومن الممكن الإعلان عن الصفقة في حفل يقام في إسطنبول في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لمسؤولين أتراك مطلعين على الأمر. والدولة التركية هي أكبر مساهم في شركة الطيران.

وأكدت شركة الطيران التركية الرئيسية شراء 230 طائرة من إيرباص في ديسمبر، مع خيارات للمزيد حيث تتطلع شركة الطيران إلى توسيع نطاق مركزها في إسطنبول ومواجهة المنافسين الإقليميين مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. وقالت المصادر إنه كجزء من الطلب، دفعت تركيا نحو الإنتاج المحلي لأجزاء الطائرات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتعد اتفاقية الإنتاج المحلي لقطع غيار الطائرات عنصراً رئيسياً في هدف تركيا لتطوير صناعة الطيران المدني والعسكري، وهي جزء من طلبية إيرباص لعام 2023 والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات سرية، إن الشركات التركية، بما في ذلك شركة TUSAS Engine Industries، أو TEI، التي تديرها الدولة، من المرجح أن تكون جزءاً من برنامج التصنيع.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية التركية موعد حفل التوقيع دون الخوض في تفاصيل. وامتنعت إيرباص ورولز رويس عن التعليق.

وارتفعت أسهم إيرباص ورولز رويس بما يصل إلى 1.6% و2.8% على التوالي بعد الأخبار، قبل أن يتم التداول بارتفاع 1.2% و2.1% حتى الساعة 12:53 ظهراً. في لندن.

وقد انخرطت تركيا منذ فترة طويلة في محادثات مع الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة رولز رويس للحصول على تكنولوجيا المحركات لمشاريع الدبابات والطائرات الحربية المحلية.

لدى شركة صناعة المحركات النفاثة، التي يحمل رئيسها التنفيذي الجنسيتين التركية والبريطانية، بالفعل مشروع مشترك مع مجموعة كالي الصناعية في تركيا.

وتسعى الحكومة في أنقرة إلى جعل الإنتاج المحلي جزءاً من مشترياتها الخارجية، بما في ذلك المعدات الدفاعية وطائرات الركاب.