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اقتصاد المغرب

وزير: المغرب سيفقد 20% من المساحات المزروعة بسبب الجفاف

المساحة المزروعة هذا العام بلغت 2.5 مليون هكتار

دبي - العربية.نت
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قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن المغرب سوف يفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام، وذلك بسبب الجفاف.

وتابع الوزير المغربي، عبر تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، ردا على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي): "بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنا نسجلها في السنوات العادية".

وأضاف: "من مجموع 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة، سنفقد 20% منها بسبب الجفاف"، موضحا أن "المساحات المزروعة، انخفضت هذا العام بنسبة 31%، مقارنة مع العام الماضي".

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وبلغ العجز السنوي من الأمطار في المغرب نحو مليار متر مكعب.

ويتوفر في المغرب 153 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تصل إلى 20 مليار متر مكعب، و141 سدا صغيرا ومتوسطا، و15 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية 192 مليون متر مكعب، و17 منشأة لتحويل المياه، لكن هذه البنية التحتية المائية لم تنجح في التخفيف من حدة أزمة شح المياه.

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