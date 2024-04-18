مطار دبي يعلن عودة فتح إجراءات تسجيل المغادرين

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أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس، عودة فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مبنى الركاب رقم 3 لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.

ودعا المطار في بيان على منصة "إكس" المسافرين إلى عدم التوجه إلى المبنى إلا في حال وجود حجز مؤكد من شركات الطيران التي يسافرون على متنها، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تسهيل إجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.



من جهتها، أعلنت طيران الإمارات رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقالت في بيان صحفي إنها تحث عملائها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحما.

وأضافت أنه يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وتدعو طيران الإمارات العملاء بالتحقق من أخر التحديثات على جدول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وقالت طيران الإمارات "بينما تمكن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهتهم، فإننا ندرك أن الكثير منهم ما زالوا بانتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار".