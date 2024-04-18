"غوغل" تفصل 28 موظفا احتجوا على عقد مع إسرائيل

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قامت شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابيت" بطرد 28 موظفًا بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد مشروع "Nimbus"، وهو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد إسرائيل وجيشها بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وجرت الاحتجاجات، التي قادتها منظمة "No Tech for Apartheid"، يوم الثلاثاء عبر مكاتب "غوغل" في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا. نظم المتظاهرون في نيويورك وكاليفورنيا اعتصامًا لمدة 10 ساعات تقريبًا، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال البث المباشر على "Twitch". وتم القبض على 9 منهم مساء الثلاثاء بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

تلقى العديد من العمال المشاركين في الاحتجاجات، بما في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاعتصام، رسالة من إدارة علاقات الموظفين بالشركة تبلغهم بأنهم قد تم منحهم إجازة. وأخبرت "غوغل" الموظفين المتأثرين بأنها "تحافظ على سرية هذا الأمر قدر الإمكان، ولا تكشف إلا عن المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة" في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "بلومبرغ". وفي مساء الأربعاء، تم إبلاغ العمال بأنه سيتم فصلهم من قبل الشركة، وفقًا لبيان صادر عن موظفي "غوغل" الذين انضموا إلى الحملة.

وقالت "غوغل" في بيان بشأن المتظاهرين: "إن إعاقة عمل الموظفين الآخرين جسديًا ومنعهم من الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكًا واضحًا لسياساتنا وسلوكًا غير مقبول على الإطلاق". "بعد رفض طلبات متعددة لمغادرة المبنى، تم إشراك سلطات إنفاذ القانون لإزالتها لضمان سلامة المكتب. لقد انتهينا حتى الآن من التحقيقات الفردية التي أدت إلى إنهاء توظيف 28 موظفًا، وسنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحاجة".

وجاء الاحتجاج قبل يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطتها الاستراتيجية لخمس سنوات للانتقال إلى السحابة في إطار مشروع "نيمبوس" وتوسيع الخدمات الرقمية. وتم إدراج وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين في بيان حكومي كشركاء في مشروع "نيمبوس"، إلى جانب مكاتب حكومية أخرى. قال ممثل لشركة "غوغل" إن عقد "Nimbus" "ليس موجهًا إلى أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".

في عام 2018، قال العمال الذين نظموا إضرابًا حينها بشأن تعامل الشركة مع ادعاءات الاعتداء الجنسي إن "غوغل" عاقبتهم على نشاطهم. وزعم أربعة عمال آخرين أنهم طُردوا بسبب تنظيم معارضة لعمل "غوغل" مع الجمارك الفيدرالية وحماية الحدود ولأغراض أخرى مناصرة في مكان العمل.

يمنح قانون العمل الأميركي الموظفين الحق في المشاركة في العمل الجماعي المتعلق بظروف العمل. وقال جون لوجان، أستاذ العمل في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، إن العاملين في مجال التكنولوجيا من المرجح أن يجادلوا بأن هذا من شأنه أن يمنحهم القدرة على التجمع معًا للاعتراض على كيفية استخدام المنتجات التي يصنعونها.

وقال: "العاملون في مجال التكنولوجيا ليسوا مثل الأنواع الأخرى من العمال". "يمكنك تقديم حجة في هذه الحالة مفادها أن وجود نوع ما من الرأي أو السيطرة أو القدرة على الاحتجاج على كيفية استخدام منتج عملهم هو في الواقع نوع من القضايا الرئيسية."

وأضاف لوغان أن شركات التكنولوجيا مثل "غوغل" تتمتع بسمعة طيبة بامتلاكها "ثقافات عمل أكثر مساواة وعالمية للغاية، ولكن عندما واجهت نشاطًا عماليًا بين العاملين لديها، استجابت في الواقع بطريقة شديدة القسوة".

وقال اثنان من موظفي "غوغل" الذين شاركوا في الاحتجاج في كاليفورنيا لـ"بلومبرغ" إن مجموعة من العمال تجمعوا في الطابق السادس من مكتب "غوغل" في سانيفيل، حيث يقع مكتب الرئيس التنفيذي المتخصص بالسحاب (Cloud) توماس كوريان، لإظهار الدعم لأولئك الذين نظموا الاعتصام. ومن غير الواضح كيف حددت "غوغل" المشاركين في الاحتجاج، حيث تم فحص شاراتهم من قبل أفراد الأمن فقط، وكان بعض الذين تم فصلهم خارج مكاتب "غوغل"، وفقًا للموظفين.

وقال أحد العاملين إن "غوغل" ربما تكون قد صاغت هذه الخطوة المتمثلة في منح الموظفين في البداية إجازة على أنها "سرية"، وجادل بأن المتظاهرين لم ينتهكوا أي سياسات للشركة. قال الشخص إن المتظاهرين غادروا المبنى بمجرد أن طلب منهم ذلك ولم يعيقوا أو يعطلوا الآخرين في الشركة.

وبعيداً عن الاحتجاج، عانت "غوغل" من كيفية إدارة النقاش الداخلي حول الحرب في الشرق الأوسط. بعد المظاهرة، تضمنت المنشورات على منتديات "غوغل" الداخلية مزيجًا من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل، حيث قال عدد من العمال الآخرين إنهم شعروا أن الموضوع غير مناسب لمكان العمل، حسبما قال أحد موظفي "غوغل". وأضاف الموظف أن المشرفين أغلقوا بعض المواضيع حول هذا الموضوع، قائلين إن المناقشات السابقة أصبحت "ساخنة" للغاية.

على الرغم من رد "غوغل"، شهد الموظفون المتظاهرون ضد مشروع "نيمبوس" ارتفاعًا طفيفًا في الدعم منذ الاعتصام، حسبما قال أحد العمال المفصولين.