"نيكاي" ينهي سلسلة خسائر مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأول مرة في أربع جلسات، اليوم الخميس، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.

وصعد نيكاي 0.31% إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83% في وقت مبكر من الجلسة قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة.

غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65% على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

وعكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54% عند الإغلاق.

وقال كينغي آبي خبير الأسهم في شركة دايوا للأوراق المالية "السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا"، مما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف "ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا"، وتوقع ارتفاع المؤشر نيكاي إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولا يزال نيكاي مرتفعا بنسبة 13.79% على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس/آذار، وانخفض 7.61% عن هذه النقطة حتى الإغلاق أمس الأربعاء.

وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الجاري مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو/أيار.

وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية اليوم الخميس، بعدما أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكمبيوتر حجوزات جديدة أمس الأربعاء، والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.

لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحاً قوية، والتي تحققت قبل حوالي نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية 9% لصافي الربح.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من 5% ليكون أفضل الأسهم المدرجة على نيكاي أداء بعدما عكس تراجعه 2.5% في البداية.

وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة كونكورديا المالية 4.82، وسهم بنك تشيبا 3.46%، وسهم مجموعة فوكوكا المالية 3.04%.