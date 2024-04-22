بقاء سعر الفائدة الرئيسي للقروض في الصين دون تغيير

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بلغ سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3.45% اليوم الاثنين، دون تغيير عن الشهر السابق.

كما شهد سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة أكثر من خمسة أعوام، والذي يبني عليه العديد من المقرضين معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95%، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وجاء ذلك متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.