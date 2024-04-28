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نفط وغاز

وزير الطاقة السعودي: لا وصفة جاهزة للتحول للطاقة الخضراء على الجميع الانصياع لها

قال إن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية.

وأضاف خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة.

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"لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها".

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان "لا مانع لدينا من الشراكة مع الجميع، نحن على استعداد لنقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكن نواجه تحديات".

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ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

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