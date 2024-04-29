تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 17% إلى 17.6 مليار ريال في مارس

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي لدولة قطر 17.1% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال في مارس/آذار الماضي.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان إن الصادرات القطرية شاملة إعادة التصدير بلغت 28.5 مليار ريال في الشهر الماضي بانخفاض سنوي نسبته 7.6%، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 10.9 مليار ريال تقريبا بزيادة 13.2% مقارنة بمستواها قبل عام.

وعلى أساس شهري، انخفض فائض الميزان التجاري 2.8% مقارنة بمستواه في فبراير/شباط 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان إن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها، انخفضت في مارس/آذار 12.7% عن مستواها قبل عام إلى نحو 16.6 مليار ريال.

وأضاف أن قيمة صادرات الزيوت النفطية وزيوت المواد المعدنية القارية الخام ارتفعت 2.7% على أساس سنوي إلى نحو 5 مليارات ريال فيما تراجعت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض سنوي 2.9%.

وجاءت الصين في صدارة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في مارس/آذار بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا تليها الهند بقيمة 4.4 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا.