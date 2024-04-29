تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 17% إلى 17.6 مليار ريال في مارس
الصادرات القطرية شاملة إعادة التصدير بلغت 28.5 مليار ريال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي لدولة قطر 17.1% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال في مارس/آذار الماضي.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان إن الصادرات القطرية شاملة إعادة التصدير بلغت 28.5 مليار ريال في الشهر الماضي بانخفاض سنوي نسبته 7.6%، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 10.9 مليار ريال تقريبا بزيادة 13.2% مقارنة بمستواها قبل عام.
وعلى أساس شهري، انخفض فائض الميزان التجاري 2.8% مقارنة بمستواه في فبراير/شباط 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال البيان إن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها، انخفضت في مارس/آذار 12.7% عن مستواها قبل عام إلى نحو 16.6 مليار ريال.
وأضاف أن قيمة صادرات الزيوت النفطية وزيوت المواد المعدنية القارية الخام ارتفعت 2.7% على أساس سنوي إلى نحو 5 مليارات ريال فيما تراجعت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 2.5 مليار ريال بانخفاض سنوي 2.9%.
وجاءت الصين في صدارة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في مارس/آذار بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا تليها الهند بقيمة 4.4 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا.
-
السعودية قد ترفع أسعار معظم درجات النفط المتجهة لآسيا خلال يونيوستصل إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد ارتفاع أسعار الخامات القياسية في الشرق ... طاقة
-
الناصر: أرامكو تتطلع إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج السعوديةقال: عدم الاستثمار بالطاقة الهيدروكربونية سيزيد الطلب على الفحم طاقة
-
أمين عام "أوبك" يبدي قلقه من الحديث عن "أزمة توظيف" بقطاع النفط والغازأكد أنه ناتج عن "وجهة نظر مضللة" حول دور القطاع في المستقبل طاقة