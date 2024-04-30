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مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
اقتصاد

البنك الإسلامي للتنمية يُقرض أوغندا 295 مليون دولار

لتمويل إنشاء طرق ومشروعات أخرى

كمبالا - رويترز
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قال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايغا اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت اتفاقاً مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من السعودية مقراً، للحصول على قرض بقيمة 295 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق ومشروعات أخرى.

وتؤكد الخطوة جهود أوغندا لتنويع مصادر تمويلها الخارجي.

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وقال وزير المالية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنه وقع اتفاق القرض مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن القرض سيمول بناء جسر يعبر نهر النيل في شمال غرب أوغندا وطرق تمتد لإجمالي 105 كيلومترات.

وعلق البنك الدولي، وهو أكبر مقرض خارجي تقليدي لأوغندا، القروض الجديدة للدولة بعد أن سنت قانونا صارما لمكافحة المثلية الجنسية.

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