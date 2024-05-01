مجلس الوزراء الإماراتي يوجه بالعمل عن بعد لموظفي الدولة بسبب الأحوال الجوية

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قرر مجلـس الوزراء الإماراتي، تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تغريدة على موقع "إكس"، أنه يستثنى من ذلك القرار الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه بعد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي عقدت برئاسة الهيئة ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأربعاء.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان أعلن أن الإمارات ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

فيما تقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

يذكر أن الإمارات شهدت يوم 16 أبريل الفائت هطول أكبر كميات أمطار بتاريخها الحديث، في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، بحسب المركز الوطني للأرصاد.