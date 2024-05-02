خبيرة للعربية: عدم التوصل لآلية "تحصيل ضريبة الأرباح" يؤثر على البورصة المصرية

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أعلنت مصر تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة إلى أبريل 2025، وتم تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتعليقاً على الخطوة، اعتبرت مديرة التداول في شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، في مقابلة مع "العربية Business" أن قرار تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة جاء متأخراً كثيراً، وكان هناك بطء شديد في توضيح الحقائق بعد اللغط الكثير والغموض الذي أثر على السوق بصورة كبيرة جداً.

واعتبرت مصطفى أن تأجيل الاتفاق على آلية واضحة من أجل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، أثر على السوق، مشيرة إلى أن الإشكالية مزمنة وعمرها 11 عاماً ويتم تأجيل البت فيها كل سنة.

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، قال إن رئيس الحكومة المصرية عقد اجتماعًا مع وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

أشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور على أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/آذار 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.