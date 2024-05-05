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حصري "كريم" لـ"العربية Business": نعتزم طرح أسهمنا للاكتتاب العام

قال إن أعمال الشركة تركز حالياً على سوقي الإمارات والسعودية

دبي - العربية.نت
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أكد المدير المالي في شركة "كريم"، أشيش جاين، أن الشركة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسواق الخليجية، لافتا إلى أن أعمال الشركة تركز حاليا بشكل أساسي على سوقي الإمارات والسعودية.

وقال أشيش جاين، في مقابلة مع "العربية Business"، إن "كريم" هو تطبيق شامل في هذه المرحلة، ويوفر أكثر من 20 خدمة في الإمارات، وينمو بسرعة كبيرة، حيث تنمو بعض شركاتنا الصغيرة بمعدل 4 و5 أضعاف سنويًا. ولا تزال بعض شركاتنا الكبرى تنمو وتتضاعف سنوياً".

وأضاف: "إننا نركز بشكل أساسي على سوقي الإمارات والسعودية، وكلاهما في حالة جيدة جداً".

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وتابع: "في العام الماضي أتممنا صفقة، حيث أصبحت شركة e& أو اتصالات مساهم بحصة أغلبية، ما يركز على جميع الخدمات التي نقدمها مثل توصيل الطعام، وتوصيل البقالة، والمدفوعات، وما إلى ذلك، وفي الوقت الحالي، نركز على تطوير هذه الشركة في السنوات المقبلة، وجعلها مربحة، ونقلها إلى بلدان متعددة، ثم طرحها للاكتتاب العام".

وأوضح أنه وكون الشركة محلية، فسوف نطرحها للاكتتاب العام في إحدى الدول الخليجية.

وبشأن وجود صفقات أو عمليات استحواذ في المستقبل القريب، قال جاين: "نحن نقوم بتقييم الخيارات المختلفة بشكل مستمر. ونظرًا لحجم طموحنا وأهداف النمو التي وضعناها لأنفسنا، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ تمثل جزءًا كبيرًا من ذلك. نحن نقوم بتقييم الخيارات المختلفة باستمرار".

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