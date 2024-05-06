"طيران ناس" يعلن خطة لتوسيع وجهاته في الإمارات

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أعلنت شركة طيران ناس السعودية اليوم الاثنين، خطة توسعية بالسوق الإماراتية، اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل تتضمن زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى الإمارات لأكثر من 20 رحلة.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي في بيان صحفي إن الخطة التوسعية، التي أعلنتها خلال معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي، تتضمن إضافة مطارات أبوظبي والشارقة وآل مكتوم الدولي في دبي إلى شبكتها.

وأضافت أن هذا سيكون إلى جانب الرحلات الحالية التي تشغلها إلى مطار دبي الدولي من مراكز عملياتها الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وقال البيان إن الخطة ستزيد عدد المسارات الجوية بين البلدين من أربعة خطوط حاليا إلى تسعة خطوط سير ليرتفع عدد الرحلات إلى أكثر من 20 رحلة يوميا بين السعودية والإمارات، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ونقل البيان عن بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس قوله "يسعدنا تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس التزام طيران ناس بالمضي قدما في خطته للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)، وتوفير مسارات جوية جديدة لخدمة حركة الزوار بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن الشركة عززت نموها التشغيلي وضاعفت حجم أسطولها في أقل من عامين لتلبية احتياجات السوق المتنامية للطيران الاقتصادي في المنطقة، بما يتماشى مع خطط الشركة للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030، وأهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وأوضح البيان أن التوسع الجديد سيضيف رحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وإلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وكذلك إلى مطار الشارقة الدولي من كل من جدة والمدينة المنورة.