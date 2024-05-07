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معرض لانا الطبية - موقع الشركة
معرض لانا الطبية - موقع الشركة
استحواذ

"لانا الطبية" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 50% من "سولار لأنظمة الليزر" في بلاروسيا

الهدف من عملية الاستحواذ يتمثل في نقل صناعات الليزر إلى السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة لانا الطبية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سولار لأنظمة الليزر في بلاروسيا المتخصصة في صناعة أجهزة الليزر للاستحواذ على نسبة 50% من الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي بنهايته أو بتوقيع اتفاقية ملزمة.

وأفادت الشركة أن الهدف من عملية الاستحواذ يتمثل في نقل الصناعة والتقنيات إلى السعودية تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

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وأشارت الشركة إلى أن شركة سولار لأنظمة الليزر تتميز بتخصصها في صناعات الليزر وعلى رأسها الليزر الطبي.

وحسب البيان، تمثل هذه المذكرة امتداداً لاستراتيجية "لانا"، وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالميا بهدف النهوض بمكانة لانا والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية.

وذكرت الشركة أن إبرام الصفقة المقترحة يخضع لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة، موضحة أنه سيتم تمويل الاستحواذ المحتملة بشكل داخلي من سيولة "لانا".

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