"الإسلامية لتأمين الاستثمار" توقع 13 اتفاقية بقيمة 689 مليون دولار

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اختتمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعاتها السنوية لعام 2024، اليوم، بتوقيع 13 اتفاقية ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 689 مليون دولار، تغطي الالتزامات مع 15 دولة عضوًا وشركاء أعمال مجموعة واسعة من العمليات والمشاريع في مختلف القطاعات.

وشهدت الاجتماعات التي أقيمت تحت شعار "نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حلقة نقاش رفيعة المستوى أجرتها المؤسسة، سلطت الضوء على الدور التحويلي للاستثمارات السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بما يتماشى مع أجندات التنمية الوطنية الخاصة بها.

وتضمنت الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها خلال الاجتماع ترتيبات معاهدة إعادة التأمين مع بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي وبنك التصدير والاستيراد الماليزي بيرهاد، ومذكرات تفاهم مع شركة AZPROMO الأذربيجانية لتشجيع الاستثمار، وترتيبات كبيرة للتأمين الائتماني والتمويل مع بنك سوسيتيه جينرال ودوتشه بنك لدعم البنية التحتية ومشاريع الرعاية الصحية في السنغال وكوت ديفوار، على التوالي.

وقامت المؤسسة بتوسيع نطاق تعاونها من خلال شراكات جديدة في مختلف القطاعات. ويهدف إطار التعاون مع صندوق التنمية الزراعية (المملكة العربية السعودية) إلى تعزيز المبادرات الاستراتيجية، في حين يركز الإطار مع اتحاد المقاولين من الدول الإسلامية (FOCIC) على تبادل المعرفة وبناء القدرات في قطاعي التأمين والمقاولات، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعمل الاتفاقيات المبرمة مع شركة هواوي وZTE Corporation على تعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر الدول الأعضاء، وتعزيز الاتصال والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وتهدف مذكرات التفاهم مع الصندوق الوطني للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية (INFRA) إلى مواءمة الجهود لدعم مشاريع البنية التحتية ذات الأثر التنموي وتعزيز التعاون المؤسسي. علاوة على ذلك، فإن الشراكة المهمة مع البنك التجاري المشترك (أغروبانك) وبنك ستاندرد تشارترد تستكشف إمكانية إقامة شراكة تمويلية طويلة الأجل لتعزيز التنمية الاقتصادية في أوزبكستان من خلال منتجات التمويل الإسلامية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، أهمية هذه الشراكات: "تمثل الاجتماعات السنوية لهذا العام لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث نحتفل بثلاثة عقود من الخدمة المتفانية من أجل المرونة الاقتصادية والازدهار لدولنا الأعضاء.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، هي شهادة على التزامنا بالاستفادة من التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية المستدامة، وقد أكدت مناقشاتنا في منتدى القطاع الخاص على الدور الحاسم للاستثمارات السعودية في دفع عجلة النمو عبر دولنا الأعضاء، واستكشاف آفاق جديدة في الأسواق الناشئة، وتعزيز شعارنا المتمثل في الاعتزاز بماضينا مع رسم مستقبل مزدهر بطريقة مستدامة".