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اكتتابات

لندن لم تعد سوقاً جاذبة للطروحات العامة.. انخفضت حصتها في أوروبا إلى 2%

أوروبا تجمع نحو 12 مليار دولار من الطروحات العامة الأولية هذا العام

دبي - العربية.نت
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تراجعت حصة بورصة لندن من الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا إلى 2% فقط خلال العام الجاري، وهي أدنى نسبة منذ عشرات السنوات مقارنة بنسبة 31% في الفترة المتراوحة بين عامي 2012 و2023، في إشارة إلى أن لندن لم تعد سوق جاذبة للطروحات العامة الأولية.

وتأثرت سوق الطروحات في لندن بخروج التدفقات النقدية من صناديق الأسهم وحصول الشركات على تقييمات أعلى في أسواق الأسهم الأخرى.

يذكر أن أوروبا جمعت نحو 12 مليار دولار من الطروحات العامة الأولية خلال العام الجاري.

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انخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية العالمية 8% في 2023، على أساس سنوي إلى 1,298 اكتتاباً وتسبب في انخفاض العائدات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 123.2 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "إيرنست اند يونغ".

وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الرئيسة التي أدت إلى انخفاض عدد الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها، إذ انخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية 18% على أساس سنوي، في حين انخفضت عائدات الاكتتابات 44% على أساس سنوي إلى 69.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات العالمية.

كما شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 39% في عائدات الإصدار (31.1 مليار دولار) ولكنها سجلت نمواً 7% في عدد الاكتتابات العامة الأولية.

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