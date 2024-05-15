مصر: الاتحاد الأوروبي سيوفر 1.8 مليار يورو لتشجيع استثمارات القطاع الخاص

دقيقتان للقراءة

قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص في مصر، وإن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو/حزيران المقبل مع الاتحاد الأوروبي سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية.

وأضافت المشاط خلال جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً.

53 مليون يورو من "الوكالة الفرنسية" لتحديث مركز تحكم كهرباء بمصر

وأفادت المشاط بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96%، منها تم توجيهه للقطاع الخاص.

وأشارت إلى اهتمام مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، باعتباره شريك تنمية رئيسياً، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال خلال مارس/آذار الماضي، إن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو لبلاده تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وأضاف الرئيس المصري، حينها، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية بالقاهرة أنه اتفق مع رئيسة المفوضية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.