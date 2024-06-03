أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب لقرار "المركزي" الأوروبي بشأن الفائدة

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استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، بينما يترقب المستثمرون قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وتحسنت المعنويات مع نمو نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا في مايو/أيار، كما استمرت بيانات التضخم المستقرة في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة في تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لـ "رويترز".

وستتركز الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المزمع يوم الخميس. وأظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس عن المستويات القياسية المرتفعة.

وصعدت معظم مؤشرات القطاعات، وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1% تقريبا لتسجل أحد أعلى المكاسب.

ومن بين الخسائر الفردية هوى سهم شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين 9.7% بعد أن سمح قاض بولاية ديلاوير الأميركية بالمضي قدما في أكثر من 70 ألف دعوى قضائية بشأن عقار زانتاك.