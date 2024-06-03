أكبر مستثمري إقليم كتالونيا الإسباني في زيارة رسمية إلى المغرب
في الفترة ما بين 4 و6 يونيو الجاري
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أعلنت حوالي 20 شركة من إقليم كتالونيا في إسبانيا، عن زيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة ما بين 4 و6 يونيو الجاري؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاعين الإنتاجي الكتالوني/الإسباني والمغربي.
وتأتي الزيارة من كبار رجال وسيدات الأعمال في إقليم كتالونيا لتعزيز الروابط الاقتصادية مع المغرب.
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وفي برنامج الزيارة الرسمية الإسبانية، لقاءات مهنية بين المغاربة والإسبان، وزيارات ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط، لأنه أكبر ميناء في إفريقيا.
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