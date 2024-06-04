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أسعار النفط

أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف المستثمرين من زيادة المعروض

بعد انخفاضها أمس إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر

سنغافورة - رويترز
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.12% إلى 78.48 دولار للبرميل، عند الساعة 7:44 بتوقيت غرينتش. وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير/شباط، بعد أن انخفض أكثر من 3% أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.40% إلى 73.18 دولار. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6%.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول.

كما أثرت علامات ضعف نمو الطلب على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.

وانخفض متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة 5.8 سنت إلى 3.50 دولار للجالون أمس الاثنين، وفقا لبيانات شركة جاز بودي.

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