"نيكاي" يتخلى عن معظم مكاسبه المبكرة وسط توقعات رفع الفائدة

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تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على تغير طفيف، اليوم الاثنين، بعدما عزز مسح "تانكان" الصادر عن البنك المركزي رهانات رفع أسعار الفائدة.

وصعد نيكاي 0.12% ليغلق عند 39631.06 نقطة بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.9% في وقت مبكر مقتفيا أثر العقود الآجلة في الجلسة السابقة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث "نتيجة مسح تانكان الصادر عن بنك اليابان تشير إلى أن الشركات اليابانية ستواصل رفع الأسعار وسيعقب هذا استمرار التضخم".

وأضاف أن هذا "عزز التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، وشجع المستثمرين على بيع الأسهم لتحقيق أرباح".

وأظهر مسح "تانكان الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين بلغ +13 في يونيو/حزيران، مرتفعا من +11 في مارس/آذار، وبما يتجاوز قليلا متوسط ​​توقعات السوق بأن تكون القراءة عند +12.

وتعكس القراءة، وهي الأعلى منذ مارس/آذار 2022، تعافيا في إنتاج قطاع السيارات ونجاح الشركات المصنعة في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام من خلال زيادة الأسعار.

وفيما يتعلق بالمؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد أغلق على ارتفاع 0.52% عند 2824.28 نقطة، بعد أن وصل إلى 2838.67 نقطة فيما كان أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 1990.

وقفز المؤشر توبكس لأسهم القيمة 0.96% وصعد المؤشر توبكس لأسهم الشركات سريعة النمو 0.05%.

وارتفعت أسهم شركات تشغيل المتاجر الكبرى، وقفز سهم "جيه فرونت ريتيلينغ" 14.72% ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي كما زاد سهم تاكاشيمايا 11.09% بعد أن رفعتا التوقعات للأرباح السنوية.