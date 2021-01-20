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"أبوظبي الأول" يبرم اتفاق الاستحواذ على "عوده مصر"

بنك أبوظبي الأول مناسبة
بنك أبوظبي الأول
بنوك

"أبوظبي الأول" يبرم اتفاق الاستحواذ على "عوده مصر"

استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة

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العربية.نت

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أعلن بنكا أبوظبي الأول وعوده لبنان اليوم، عن توقيع اتفاقية نهائية لاستحواذ الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر.

وقال المصرفان في بيان مشترك إن "اتفاقيّة الاستحواذ جاءت عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأوّل على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية".

وجرت تلك العملية، بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.

ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من الإمارات ومصر.

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