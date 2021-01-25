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التحقيق السويسري ومصرف لبنان في تصعيد.. وسلامة: الأرقام مضخمة!

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)
محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية (أرشيفية- فرانس برس)
مصرف لبنان

التحقيق السويسري ومصرف لبنان في تصعيد.. وسلامة: الأرقام مضخمة!

حاكم مصرف لبنان: الأرقام المتداولة عن التحقيق السويسري "مضخمة"

متابع الغاء المتابعة

بيروت – رويترز

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قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مضخمة".

وكان محققون سويسريون قد أفادوا الأسبوع الماضي أنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي.

ولم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبها به أم لا، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن القضية.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع على القضية لرويترز، إن سويسرا طلبت من السلطات اللبنانية من خلال السفارة توجيه "أسئلة محددة" لسلامة وشقيقه ومساعدته بشأن تحويلات للخارج جرت في السنوات الأخيرة تصل إلى نحو 350 مليون دولار.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقبل استجوابه في سويسرا اقتصاد مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقبل استجوابه في سويسرا

وفي هذا الأطار، نفى سلامة في بيان اليوم الاثنين ما يتم تداوله، قائلاً "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة".

وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 عن أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس.

وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي.

وفي حين قال مسؤول حكومي لبناني لرويترز، إن السلطات السويسرية تحقق بشأن تحويلات مالية تخص سلامة وتتناول أيضا شقيقه ومعاونته، نفى سلامة أي ادعاءات بشأن مثل تلك التحويلات واصفا إياها "بالفبركات".

محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)
محتجون لبنانيون يتظاهرون ضد سياسة رياض سلامة النقدية(أرشيفية- فرانس برس)

واليوم الاثنين، اعتبر سلامة أن منطق "اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيء في ذهن الناس" لن ينجح، مضيفا أن "كل الحقائق موثقة".

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