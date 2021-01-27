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المركزي اليمني ينفي تقارير تتحدث عن فساد مالي

الريال اليمني
الريال اليمني
اقتصاد اليمن

المركزي اليمني ينفي تقارير تتحدث عن فساد مالي

الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية

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العربية.نت

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نفى البنك المركزي اليمني مزاعم إعلامية بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية.

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إلى ذلك، أوضح البنك المركزي اليمني أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن، كما وجه دعوة لفريق الخبراء لفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.

ونفى البنك المركزي مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018.

وأوضح البنك المركزي أنه سيدرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، كما وعد بتقديم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمل المصرفي.

وأعلن عن استعداده "لإطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على الرد على تقرير الخبراء".

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