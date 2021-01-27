عين بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة، كأول امرأة تصل إلى أعلى منصب قيادي في قطاع يهيمن عليه الرجال، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستكون الرستماني أول رئيسة تنفيذية للبنك الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، وتتولى المنصب من أندريه صايغ الذي أمضى أقل من عام في هذا المنصب، حيث كانت تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الشخصية.

قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "لطالما كان بنك أبوظبي الأول مؤسسة تدافع عن التنوع وتعيين أول رئيسة تنفيذية للمجموعة لقيادة شركتنا إلى المستقبل هو أمر يستحق التقدير".

الرستماني هي من بين عدد متزايد من النساء اللواتي تم اختيارهن لقيادة الشركات في الشرق الأوسط. في الأسبوع الماضي، حيث عينت عمان هيفاء الخيفي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة جديدة تسيطر على أكبر كتلة نفطية في البلاد.

ومن بين النساء الأخريات في مناصب قيادية في المنطقة سارة السحيمي، رئيسة البورصة السعودية ورئيسة شركة الأهلي كابيتال، وكارمن حداد، نائبة رئيس عمليات سيتي غروب إنك في الشرق الأوسط.

تشغل حالياً منصب رئيس بنك FAB Private Bank Suisse، كما شغلت منصب مدير مستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ونائب رئيس معهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية.