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أبوظبي التجاري.. تراجع الأرباح 20% مع قفزة المخصصات 70%

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بنوك الإمارات

أبوظبي التجاري.. تراجع الأرباح 20% مع قفزة المخصصات 70%

تراجع الأرباح الفصلية 4%

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 4% لتصل إلى 1.009 مليار درهم.

وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين البالغ 1.1 مليار درهم.

كما تراجعت الأرباح السنوية للبنك بنسبة 20% نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة السنوية بنسبة 70% لتلامس 4 مليارات درهم.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح سنوية نقدية على المساهمين بواقع 0.27 فلس للسهم، بما يوازي 49% من صافي الأرباح.

وقال البنك في بيان صحافي إنه "يواصل التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 3.993 مليار درهم بنهاية العام 2020 بارتفاع كبير عن العام 2019".

وذكر البنك في بيانه إن هذه المخصصات تعكس"التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق ونتيجة المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها".

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