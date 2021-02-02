أظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول أطلق الثلاثاء سندات قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني (546.56 مليون دولار) تستحق في ديسمبر كانون الأول 2025 عند 98 نقطة أساس فوق سندات الخزانة البريطانية.

رتب العملية باركليز وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وتي.دي للأوراق المالية، حسبما أظهرته وثيقة أخرى من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

كان أبوظبي الأول أعطى سعرا استرشاديا أوليا في حدود 115 نقطة أساس فوق السندات البريطانية استحقاق سبتمبر أيلول 2025 وتلقى طلبات اكتتاب بنحو 850 مليون إسترليني، وفقا للوثائق.

وفي الشهر الماضي، أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكا بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات بعائد عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة، بمعدل ربح يبلغ 1.411%.

وكان ذلك الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأميركي خلال 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام.

وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك؛ مما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأميركي لمدة 5 سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.