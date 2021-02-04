قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وتلقت مصر 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من العاملين بالخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بزيادة 11.9% على أساس سنوي، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن بيان، أن التحويلات المالية إلى مصر من العاملين في الخارج تصل إلى 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، بزيادة 27.9% على أساس سنوي.

وارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6% إلى 8 مليارات دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول 2020. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.

من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 19.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال البنك المركزي، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.