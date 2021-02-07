.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اختيار "إرنست أند يونغ" لتدقيق حسابات المركزي اليمني

المركزي اليمني عدن
البنك المركزي اليمني في عدن
عملات

اختيار "إرنست أند يونغ" لتدقيق حسابات المركزي اليمني

التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الأحد أن الحكومة عينت إرنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك المركزي.

أضاف البيان أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع.

وفي الـ 27 من الشهر الماضي، نفى البنك المركزي اليمني مزاعم إعلامية بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية.

إلى ذلك، أوضح البنك المركزي اليمني أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن، كما وجه دعوة لفريق الخبراء لفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.

ونفى البنك المركزي مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018.

وأوضح البنك المركزي أنه سيدرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، كما وعد بتقديم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمل المصرفي.

وأعلن عن استعداده "لإطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على الرد على تقرير الخبراء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد