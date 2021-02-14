تراجع صافي أرباح أبوظبي الإسلامي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 36% مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 483 مليون درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 356 مليون درهم.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فتراجع صافي أرباح المصرف بنحو 38% إلى 1.6 مليار درهم.

يشار إلى أن أرباح النصف الثاني من 2020 نمت 73% مقارنة بالنصف الأول نتيجة ارتفاع الإيرادات، على الرغم من استمرار التحديات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي جراء الجائحة.