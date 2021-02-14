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تراجع أرباح أبوظبي الإسلامي فصلياً 36% لـ 483 مليون درهم

أبوظبي الإسلامي
أبوظبي الإسلامي
بنوك

تراجع أرباح أبوظبي الإسلامي فصلياً 36% لـ 483 مليون درهم

تراجع الأرباح السنوية للبنك 38% إلى 1.6 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح أبوظبي الإسلامي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 36% مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 483 مليون درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 356 مليون درهم.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فتراجع صافي أرباح المصرف بنحو 38% إلى 1.6 مليار درهم.

يشار إلى أن أرباح النصف الثاني من 2020 نمت 73% مقارنة بالنصف الأول نتيجة ارتفاع الإيرادات، على الرغم من استمرار التحديات على مستوى بيئة الاقتصاد الكلي جراء الجائحة.

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