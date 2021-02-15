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أبوظبي الإسلامي للعربية: 8.8% نسبة القروض المتعثرة

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أبوظبي الإسلامي للعربية: 8.8% نسبة القروض المتعثرة

أرباح النصف الثاني 2020 نمت بـ 73% مقارنة بالنصف الأول

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبد الباري، في مقابلة مع "العربية" أن أرباح النصف الثاني 2020 نمت بـ 73% مقارنة بالنصف الأول نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وكشف عبد الباري أن نسبة القروض غير العاملة أو المتعثرة، تبلغ 8.8% حتى نهاية 2020.

وشرح نقاط القوة في نتائج البنك في النصف الثاني من 2020 حيث جاءت الزيادة في الإيرادات بنسبة 10% مقابل انخفاض المصروفات 5% وانخفاض المخصصات 15%.

وأرجع قوة محفظة القروض للأفراد، برغم زيادة المخصصات نتيجة تمويل شركات وتحديدا كيانين جرى الإعلان عنهما في السوق.

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وتوقع نمو بنسبة 4.8% في محفظة قروض الأفراد التي وصفها بأنها تعتمد على مواطني دولة الإمارات، وسيكون فيها زيادة متماشية مع السوق في 2021.

وتراجع صافي أرباح أبوظبي الإسلامي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 36% مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 483 مليون درهم.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 356 مليون درهم.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فتراجع صافي أرباح المصرف بنحو 38% إلى 1.6 مليار درهم.

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