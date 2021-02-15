تراجعت أرباح بنك "الجزيرة" بشكل حاد بنسبة 96.5% إلى 33.8 مليون ريال في 2020، مقارنة بـ991 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 97% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 75%، ومع ذلك ارتفع دخل العمليات بنسبة 10%.

أما خلال الربع الأخير من عام 2020 فقد مني بنك الجزيرة بخسائر صافية بلغت 495 مليون ريال مقابل أرباح بنحو 247 مليون ريال بالربع الأخير من 2019.

ويعود الارتفاع في مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان.

وأيضاً هنالك ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله انخفاض في المصاريف الأخرى و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

أما الزيادة في دخل العمليات تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

كما أن صافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

ونوه البنك، في بيان على موقع "تداول"، أن صافي مخصص خسائر الائتمان للربع الحالي بلغ 1,100.7 مليون ريال مقابل 77.8 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 1,315%، ومقابل 180.1 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 511%.

بينما على أساس سنوي، بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للسنة الحالية 1,575.7 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال سعودي للعام السابق بارتفاع قدره 904%.