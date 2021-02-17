.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيتي غروب يفشل بتعويض غلطة كبدته 500 مليون دولار

سيتي غروب
سيتي غروب
بنوك

سيتي غروب يفشل بتعويض غلطة كبدته 500 مليون دولار

تم تحويلها بشكل خاطئ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خسرت Citigroup الدعوى التي أقامتها لاسترداد مبلغ بقيمة 500 مليون دولار، كانت قد قامت بتحويله بشكل خاطئ لمجموعة من مديري الأصول الذين قاموا بتمويل مجموعة Revlon من أجل الاستحواذ على أحد منافسيها.

وكان البنك يعتزم تحويل نحو 8 ملايين دولار، تمثل الفائدة المستحقة على القرض، لكنه قام بتحويل 900 مليون دولار بشكل خاطئ، وهو ما يساوي مجموع مبلغ القرض إضافة إلى الفائدة.

واستطاع البنك استرداد 400 مليون دولار من المبلغ المحول، فيما تبقى 500 مليون دولار لم يوافق القاضي على عملية استردادها.

وبحسب رأي القاضي، فإنه من غير المنطق أن يقوم بنك مهم مثل Citi بخطأ مثل الذي حدث، وهو الأمر الذي يُعطي سببا مقنعا بأن تحويل المبلغ كان متعمدا.

شركات مبادلة للاستثمار "مبادلة للبترول" تعين منصور آل حامد رئيساً للشركة

وقال مقرضو "ريفلون" إنهم اعتقدوا أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض، لا سيما أن المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ كان "المبلغ المحدد" الذي يدين لهم به "سيتي بنك"، رغم أن القرض لم يكن محدداً للاستحقاق لبعض الوقت.

وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ولم يدرك "سيتي بنك" حجم الخطأ الذي اقترفه إلا بعد يوم تقريبا.

ونص قرار المحكمة على أن "الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد