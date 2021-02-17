خسرت Citigroup الدعوى التي أقامتها لاسترداد مبلغ بقيمة 500 مليون دولار، كانت قد قامت بتحويله بشكل خاطئ لمجموعة من مديري الأصول الذين قاموا بتمويل مجموعة Revlon من أجل الاستحواذ على أحد منافسيها.

وكان البنك يعتزم تحويل نحو 8 ملايين دولار، تمثل الفائدة المستحقة على القرض، لكنه قام بتحويل 900 مليون دولار بشكل خاطئ، وهو ما يساوي مجموع مبلغ القرض إضافة إلى الفائدة.

واستطاع البنك استرداد 400 مليون دولار من المبلغ المحول، فيما تبقى 500 مليون دولار لم يوافق القاضي على عملية استردادها.

وبحسب رأي القاضي، فإنه من غير المنطق أن يقوم بنك مهم مثل Citi بخطأ مثل الذي حدث، وهو الأمر الذي يُعطي سببا مقنعا بأن تحويل المبلغ كان متعمدا.

وقال مقرضو "ريفلون" إنهم اعتقدوا أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض، لا سيما أن المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ كان "المبلغ المحدد" الذي يدين لهم به "سيتي بنك"، رغم أن القرض لم يكن محدداً للاستحقاق لبعض الوقت.

وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ولم يدرك "سيتي بنك" حجم الخطأ الذي اقترفه إلا بعد يوم تقريبا.

ونص قرار المحكمة على أن "الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي".