يتوقع أن يحصل المصرفيون الاستثماريون التابعون لمجموعة Credit Suisse Group AG على مكافآت أعلى، ومن المرجح أن يحصل أولئك الموجودون في الأقسام الأخرى على مدفوعات ثابتة أو أقل بعد خفض إجمالي الراتب التقديري.

وقد خفض البنك السويسري - الذي تكبد خسارة في الربع الرابع من العام الماضي 353 مليون فرنك (393 مليون دولار) بعد تعرضه لضغوط تكاليف من القضايا القانونية في أميركا، وانخفاض قيمة صندوق التحوط، فقد تراجع مجموع المكافآت 7% عن العام السابق.

ولطالما ردد الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين تعليقات المديرين التنفيذيين في البنوك المنافسة مثل دويتشه بنك، من خلال الإشارة إلى أن Credit Suisse بحاجة إلى الدفع مقابل الأداء وأنه سيزيد المكافآت في وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقد استفادت وحدة الخدمات الاستثمارية من الطفرة في الطروحات العامة الأولية وشركات الشيكات على بياض في الربع الرابع، مما ساعد على تعويض ضعف التداول ووساطة الأسهم.

كما جرى خفض مجموع المكافآت الإجمالية لـ Credit Suisse لعام 2019 بنسبة 1% عن العام السابق إلى 3.17 مليار فرنك، وظل ثابتًا في العام السابق.

سجل البنك خسارة أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 353 مليون فرنك (393 مليون دولار) ، مقارنة بتقديرات المحللين لخسارة بنحو 529 مليون فرنك.

شهد Credit Suisse نتائج أفضل من المتوقع في الأقسام الرئيسية، في حين كانت مخصصات خسائر القروض البالغة 138 مليون فرنك أقل من المتوقع.