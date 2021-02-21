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تراجع أرباح "أبوظبي الإسلامي مصر" 3% لـ 1.19 مليار جنيه

أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنوك

تراجع أرباح "أبوظبي الإسلامي مصر" 3% لـ 1.19 مليار جنيه

ارتفاع أرباح المصرف من الأعمال المستقلة إلى 1.15 مليار جنيه

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القاهرة – العربية.نت

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كشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، تراجع أرباحه خلال العام الماضي بنسبة 3%، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه حقق أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 1.19 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 3.106 مليار جنيه، مقابل صافي بلغ 3.077 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح المصرف خلال العام الماضي لتسجل 1.15 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.102 مليار جنيه خلال 2019.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، قد حقق صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 844.265 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 967.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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