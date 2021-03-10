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بنك مسقط يقلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية لأجل 5 سنوات

Bank Muscat, Oman's largest lender, posted a 25.1 percent drop in first-quarter net profit. (Image courtesy johnanthonysigns.com)
شعار بنك مسقط
اقتصاد عمان

بنك مسقط يقلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية لأجل 5 سنوات

بعدما تلقى طلبات بأكثر من 1.25 مليار دولار

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دبي – رويترز

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أظهرت وثيقة أن بنك مسقط قلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية لأجل 5 سنوات بعدما تلقى طلبات بأكثر من 1.25 مليار دولار.

وتفيد الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للصفقة أن السعر الاسترشادي قُلص إلى ما يتراوح بين 4.875% و5% من سعر استرشادي أولي بين 5% و5.125%. ومن المتوقع تدشين الصفقة في وقت لاحق اليوم.

إلى ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي (ن2) في عمان زاد 9% على أساس سنوي في يناير.

المركزي العماني
المركزي العماني

وبينما لفت إلى أن الإقراض المصرفي التقليدي بعمان ارتفع 2.66% على أساس سنوي في يناير، أفاد أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بلغت 6.98 مليار ريال في يناير.

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