.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات.. نمو الإقراض المصرفي 2.4% خلال 12 شهراً

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
بنوك الإمارات

الإمارات.. نمو الإقراض المصرفي 2.4% خلال 12 شهراً

تراجعت ودائع البنوك 0.4% في يناير على أساس شهري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نما الإقراض المصرفي بالإمارات 2.4% في يناير على أساس سنوي (12 شهرا سابقة لشهر يناير 2021) بينما تراجعت ودائع البنوك 0.4% في يناير على أساس شهري.

أكد بيان لمصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستواه قبل جائحة كورونا.

وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام، إذ يتعافى من الجائحة.

كان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في فبراير الماضي، إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.

وأضاف أزعور أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في آخر تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد