بنك مصر للعربية: لا نية لدمج "سي آي كابيتال" مع "مصر كابيتال"

أكد نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إكمال استحواذ البنك على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك من خلال عرض شراء إجباري، لترتفع إجمالي حصة البنك من 25% إلى 90% من رأس مال الشركة.

وقال المغربي في مقابلة مع "العربية" إن هذا الاستحواذ سيرفع من قدرتنا على النمو في الأنشطة المالية غير البنكية، سيكون فرصة جيدة للنمو وتحقيق تكامل مع الخدمات المصرفية التي نقدمها، ومع الجزء الثاني المتعلق بخدمات بنوك الاستثمار.

وأوضح أن التغيير بموجب هذه الخطوة، سيحصل على مستوى مجالس الإدارات وليس على مستوى الإدارات التنفيذية، وسيكون هناك تعاون للوصول إلى خدمات مالية، بحيث يكبر حجم الشركة بصورة قوية مع منتجات تعتمد على استغلال خبرات بنك مصر والانتشار الجغرافي وتنوع المنتجات لديه لخلق قيمة أكبر للشركة وللبنك.

وحول الشركة الأخرى المملوكة للبنك وهي "مصر كابيتال" قال المغربي، إنه "سيكون هناك تكامل كبير بين الشركتين، والمستبعد دمج الشركتين، لكن سيكون هناك دمج في بعض الأنشطة، مثل إدارة الأصول، وغيرها من الأنشطة، وسيكون المعيار هو الحصول على قيمة مضافة".

وقال إن "التفاصيل الإجرائية والضريبية هي التي ستحدد عملية دمج الأنشطة، ولكن الشركتين جرى اختيارهما بعناية وسيكون الهدف خلق افضل عائد منهما".

وكشف أن "مصر كابيتال" لديها أصول مدارة بحوالي 27 مليار جنيه، مقابل حوالي 8 مليارات جنيه مدارة لدى شركة "سي آي كابيتال".

وتوقع أن تكون حصة بنك مصر، بنسبة 25% من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل المقدرة بقيمة 100 مليار جنيه، لمنح قروض عقارية بفائدة 3%، لمدة تصل إلى 30 عاماً.