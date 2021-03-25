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محافظ المركزي التركي الجديد يصدر تعهدا بشأن الفائدة.. ما هو؟

محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو
محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو
اقتصاد تركيا

محافظ المركزي التركي الجديد يصدر تعهدا بشأن الفائدة.. ما هو؟

الاستمرارية في السياسات والحفاظ على الإطار التشغيلي الحالي

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دبي - العربية.نت

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وعد محافظ البنك المركزي التركي الجديد بالالتزام بإطار أسعار الفائدة الموحد الذي اعتمده المحافظ السابق، بحسب ما ذكرته وكالة "أناضول".

وتعهدت الإدارة الجديدة للمركزي التركي بقيادة المحافظ شهاب كاوجي أوغلو بالاستمرارية في السياسات والحفاظ على الإطار التشغيلي الحالي.

وأشارت إلى أنها ستأخذ في الاعتبار توقعات التضخم وأسعار الفائدة التي تقدمها الدول النظيرة وتدفقات رأس المال العالمية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.

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وفي كلمة خلال اجتماع لحزبه، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه "حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة".

وهوت الليرة منذ قرار مفاجئ مطلع الأسبوع بتغيير محافظ البنك المركزي وتعيين منتقد لسياسات التشديد النقدي محله.

وشهدت الليرة أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17% الأسبوع القادم.

والثلاثاء بلغ سعر الليرة 7.68 مقابل الدولار مقارنة مع 7.7440 في إغلاق الاثنين. كانت العملة سجلت 7.7840 ليرة في الجلسة السابقة، مواصلة خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعين.

لم يستبعد كبير محللي الأسواق في تي ماتريكس، هيثم الجندي، في مقابلة الثلاثاء مع "العربية" أن تشهد الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية جديدة وقال "لا أستبعد وصولها إلى 10 ليرات للدولار".

وأرجع الجندي توقعاته هذه إلى "خروج تدفقات كبيرة متوقعة من الاستثمارات، من تركيا إلى جانب استنزاف الاحتياطيات، وبالتالي لا يمكن التضحية بأولوية مجابهة التضخم".

وقال إن احتياطات تركيا تهاوت إلى قيمة صافية حقيقية لا تزيد على 11 مليار دولار، مشيراً إلى ما جرى العام الماضي، من إنفاق 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمة.

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