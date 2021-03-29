بنوك مصرية تبتكر آليات لتشجيع التحول إلى المعاملات الرقمية

في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المصرية إلى توسيع استخدام الخدمات والمعاملات الرقمية في إطار توجيهات البنك المركزي المصري بالتوسع في هذه الخدمات واستخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا في المعاملات المالية، لجأت البنوك إلى تنظيم مسابقات للمشاركين من العملاء في هذه المنظومة.

وأعلن البنك الأهلي المصري، تسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثلة في تطبيقي "الأهلي.نت" و"الأهلي موبايل"، وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، إن الجوائز التي تتسم بخواصها الإلكترونية، تم منحها لــ 50 فائزا من العملاء مستخدمي تطبيقات "الأهلي.نت" و"الأهلي موبايل" خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى نهاية فبراير الماضيين، وذلك من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط التي يحصل عليها العميل عند إجراء المعاملات المالية لأول مرة باستخدام خدمتي الأهلي.نت والأهلي موبايل.

وأوضح أن الحملة الترويجية استهدفت تدعيم استراتيجية البنك في تنشيط استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وذلك من خلال تشجيع العملاء على تفعيل التطبيقات الإلكترونية للبنك واستخدامها في الحصول على خدماتهم المصرفية.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماماً بالغاً بخدماته الرقمية وفقا لتوجهات الدولة للتحول الرقمي وسعياً للتيسير على عملائه في إجراء معاملاتهم ولجذب المزيد من العملاء الجدد تعزيزا للشمول المالي، وهو ما يدفع البنك نحو طرح وتقديم المزيد من الخدمات المتميزة، والمنتجات المبتكرة.

وأشار "سوس"، إلى الطفرة التي أحدثها البنك الأهلي المصري في خدماته المصرفية الرقمية، حيث بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة "الأهلي.نت" من الأفراد في فبراير الماضي نحو 5.5 مليون عميل بحجم معاملات 465 مليار جنيه، ومن الشركات 51 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 46 مليار جنيه.