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مسلسل الإقالات مستمر.. أردوغان يغيّر نائب محافظ المركزي

أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

مسلسل الإقالات مستمر.. أردوغان يغيّر نائب محافظ المركزي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي، فيما لم يقدم مزيداً من التفاصيل عن سبب التغيير.

وفي 20 مارس الماضي، تم تعيين شهاب كافجي أوغلو محافظاً جديداً للمركزي التركي بعد أن طرد الرئيس رجب طيب أردوغان سلفه ناجي أغبال، وذلك عقب يومين من زيادة أسعار الفائدة بشكل يفوق المتوقع.

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وكان تعيين كافجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.

وغذى الاختيار التوقعات بانعكاس سريع في السياسة النقدية لتركيا، وأثار عمليات بيع حادة في الأصول التركية حيث خلص المستثمرون إلى أن السياسات التي أنعشت الليرة لفترة وجيزة، قد وصلت إلى نهاية مفاجئة بعد إغضاب الرئيس.

لكن في أول مقابلة له منذ توليه المنصب، قال أوغلو، إنه "ملتزم بشكل صارم بهدف التضخم البالغ 5% للبنك.

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