.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك وربة للعربية: جنبنا 78% من أرباحنا الفصلية.. مخصصات

بنوك

بنك وربة للعربية: جنبنا 78% من أرباحنا الفصلية.. مخصصات

تغطية القروض المتعثرة بنسبة 320% نهاية الربع الأول 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استعرض الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، في مقابلة مع "العربية" أبرز مؤشرات أداء البنك، ومنها بلوغ نسبة القروض المتعثرة 1.8%، واصفاً هذه النسبة بأنها أقل من متوسط متأخرات الديون في السوق الكويتية.

وأضاف أن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة بلغت 320% نهاية الربع الأول 2021 واصفاً هذه النسبة بأنها تغطية مريحة تمكن البنك من تحقيقها جراء ارتفاع أرباحه.

وكشف أن الأرباح الإجمالية للبنك بلغت قبل المخصصات 12.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 70% عن العام السابق مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الربع الأول 2020.

قناة السويس: خطة لتوسيع المنطقة التي علقت بها سفينة "إيفر غيفن" اقتصاد قناة السويس قناة السويس: خطة لتوسيع المنطقة التي علقت بها سفينة "إيفر غيفن"

وقال إن هذه القيمة من الأرباح مكنت "بنك وربة" من أخذ مخصصات قدرها 10 ملايين دينار، بينما بلغ الربح الصافي 2.7 مليون دينار بنسبة نمو 33% بمقارنة على أساس سنوي، موضحاً أن البنك عمل على زيادة احتياطياته الاحترازية التحوطية المستقبلية.

وتوقع أن يساهم تخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بتخفيف الضغوط على عملاء البنك، وبالتالي سيكون هناك استمرار في تحسن الأوضاع الائتمانية لدى البنوك، وتحسن الضغوط التي نشأت عام 2020، مشيرة إلى أهمية قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور الذي سيكون له أثر إيجابي.

وأضاف أن معدل كفاءة رأسمال البنك يبلغ 16.3 ارتفاعا من 16.1 للعام الماضي، و"لا نجد حاجة لزيادة رأس المال" مشيراً إلى وصول قيمة إجمالي محفظة التمويل 2.4 مليار دينار وإجمالي حسابات المودعين 2.2 مليار دينار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد