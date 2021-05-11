بنك وربة للعربية: جنبنا 78% من أرباحنا الفصلية.. مخصصات

استعرض الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، في مقابلة مع "العربية" أبرز مؤشرات أداء البنك، ومنها بلوغ نسبة القروض المتعثرة 1.8%، واصفاً هذه النسبة بأنها أقل من متوسط متأخرات الديون في السوق الكويتية.

وأضاف أن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة بلغت 320% نهاية الربع الأول 2021 واصفاً هذه النسبة بأنها تغطية مريحة تمكن البنك من تحقيقها جراء ارتفاع أرباحه.

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وكشف أن الأرباح الإجمالية للبنك بلغت قبل المخصصات 12.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 70% عن العام السابق مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الربع الأول 2020.

وقال إن هذه القيمة من الأرباح مكنت "بنك وربة" من أخذ مخصصات قدرها 10 ملايين دينار، بينما بلغ الربح الصافي 2.7 مليون دينار بنسبة نمو 33% بمقارنة على أساس سنوي، موضحاً أن البنك عمل على زيادة احتياطياته الاحترازية التحوطية المستقبلية.

وتوقع أن يساهم تخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بتخفيف الضغوط على عملاء البنك، وبالتالي سيكون هناك استمرار في تحسن الأوضاع الائتمانية لدى البنوك، وتحسن الضغوط التي نشأت عام 2020، مشيرة إلى أهمية قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور الذي سيكون له أثر إيجابي.

وأضاف أن معدل كفاءة رأسمال البنك يبلغ 16.3 ارتفاعا من 16.1 للعام الماضي، و"لا نجد حاجة لزيادة رأس المال" مشيراً إلى وصول قيمة إجمالي محفظة التمويل 2.4 مليار دينار وإجمالي حسابات المودعين 2.2 مليار دينار.