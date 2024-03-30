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مصنع للسيارات في المغرب
مصنع للسيارات في المغرب
سيارات كهربائية

"بي.تي.آر" الصينية تعتزم بناء مصنع لمكونات البطاريات الكهربائية في المغرب

تكلفة بناء المصنع تصل إلى 300 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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وافقت الحكومة المغربية على مشروع مجموعة بي.تي.آر نيو ماتيريال الصينية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثود)، وهي إحدى المكونات الرئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكرت وزارة الاستثمار المغربية أن المصنع المقرر بناؤه بتكلفة ثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) ستبلغ طاقته الإنتاجية 50 ألف طن سنويا.

وقالت الوزارة في بيان عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية إن من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 25 ألف طن سنويا، على أن تدخل حيز التشغيل بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، وفق "رويترز".

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وروج مسؤولون مغاربة باستمرار لقدرة البلاد على جذب مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بفضل صناعات السيارات والطاقة المتجددة القائمة بها بالفعل، ووجود المواد الخام اللازمة، بما في ذلك الكوبالت والفوسفات.

ولدى ستروين المملوكة لستيلانتس مصنع في القنيطرة شمال غربي البلاد بقدرة إنتاج تبلغ 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم، في حين تقوم شركتا رينو وبيجو، وهي مملوكة أيضا لستيلانتس، بتصنيع سيارات تعمل بالمحركات التقليدية في المغرب، الذي يعد أيضا قاعدة لمجموعة من صانعي قطع غيار السيارات.

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