"تسلا" تؤخر موعد تسليم سيارات "سايبرتراك" دون ذكر الأسباب

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أخرت شركة تسلا تسليم سياراتها "سايبرتراك" في الأيام الأخيرة، وهو أحدث تعثر لشركة صناعة السيارات التي تواجه ضعف الطلب على سياراتها الكهربائية.
وذكر المشترون، أن شركة تسلا قامت بتأخير موعد التسليم المقرر للشاحنة الصغيرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ دون ذكر الأسباب.
ولم يتم الإعلان عن عدد المشترين المتأثرين حتى الآن.
ووصلت "Cybertruck"، أحدث سيارة كهربائية من "تسلا"، إلى الأسواق في نوفمبر، وحذر إيلون موسك، الرئيس التنفيذي للشركة، من أن النموذج من غير المرجح أن يولد تدفقات نقدية كبيرة قبل نهاية العام.
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