10 ملايين مركبة مرخصة على الطرق في مصر

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي عدد المركبات المرخصة في السوق المصرية إلى نحو 9.95 مليون مركبة في نهاية العام الماضي مقابل نحو 9.94 مليون مركبة في نهاية 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.04%.

تأتي هذه الزيادة على الرغم من تأثر سوق السيارات في مصر بأزمة شح الدولار، والتي بدأت خلال العام 2022 ودفعت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار مواجهة ظاهرة الـ"أوفر برايس" التي تسببت في ارتفاعات قياسية بأسعار جميع السيارات.

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ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد جاءت القاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.6 مليون مركبة بنسبة 26.2% والجيزة في المرتبة الثانية بـ1.4 مليون مركبة بـ14% ومحافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بنحو 731.4 ألف مركبة بنسبة 7.4% وجنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بعد 41.9 ألف مركبة بنسبة 0.4% من إجمالي المركبات التي تم ترخيصها خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة نحو 5.6 مليون سيارة بنسبة 55.8% من إجمالي المركبات في 31 ديسمبر 2023 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة الملاكي، حيث بلغت 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3% تليها سيارات الأجرة بـ310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6% وأقلها سيارات مؤقت بعدد 284 سيارة.

كما بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة نحو 172.4 ألف أتوبيس بنسبة 1.7% من إجمالي المركبات بنهاية العام الماضي وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 76.7 ألف أتوبيس بنسبة 44.5% والأتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 12.8 ألف أتوبيس بنسبة 7.4% من إجمالي عدد الأتوبيسات.

وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 13.% من إجمالي المركبات في نهاية العام الماضي حيث بلغ إجمالي سيارات النقل المرخصة 1.2 مليون سيارة بنسبة 92.6% وبلغ إجمالي المقطورات المرخصة 94.9 ألف مقطورة بنسبة 7.4% من إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات في نهاية العام الماضي.