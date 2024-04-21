"تسلا" تواصل خفض أسعار سياراتها وبرامج القيادة الذاتية

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أمضت شركة "تسلا" عطلة نهاية الأسبوع في خفض أسعار موديلاتها في جميع أنحاء الصين وأوروبا والولايات المتحدة وألمانيا وسط تراجع المبيعات وفائض المخزون.

تأتي التخفيضات بينما تواجه "تسلا" انخفاض المبيعات وحرب أسعار على السيارات الكهربائية، وخصوصا بسبب انخفاض أسعار نظيراتها الصينية الصنع.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، خفضت الشركة التي يقودها إيلون ماسك أيضاً سعر برنامج مساعدة السائق الذي تسميه FSD، أو القيادة الذاتية الكاملة، بمقدار الثلث إلى 8000 دولار في الولايات المتحدة، والذي كان في وقت سابق بسعر 12000 دولار.

لقد كان الوعد بمركبة ذاتية القيادة بالكامل منذ فترة طويلة عاملاً أساسياً في تقييم شركة تسلا النبيل. في الأسابيع الأخيرة، طرحت تسلا إصدارات جديدة من برنامج FSD، وتعهد ماسك بالكشف عن سيارة أجرة روبوتية مخصصة في 8 أغسطس.

وقال موقع تسلا على الويب إن العملاء سيحصلون على نسخة لمدة 30 يوماً من القدرة على القيادة الذاتية الكاملة عند شراء سيارة جديدة. ويقول الموقع إن "الميزات الممكنة حالياً تتطلب إشرافاً نشطاً على السائق ولا تجعل السيارة مستقلة".

في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، خفضت شركة تسلا الأسعار في الصين والولايات المتحدة، سوقيها الرئيسيتين، وكذلك في أوروبا، بعد أن ساهمت مبيعات الربع الأول المخيبة للآمال في تضخم المخزون.

وفي الصين، خفضت تسلا الأسعار عبر مجموعتها، حيث انخفض سعر الطراز 3 المجدد إلى 231.900 ألف يوان (32000 دولار) من 245.900 ألف يوان سابقاً. تم خفض سعر الطراز Y إلى 249.900 ألف يوان – أو حوالي 34.500 ألف دولار – من 263.900 ألف يوان.

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر أرخص نسخة من الطراز Y الآن 42.990 ألف دولار، مما يعيد السعر المبدئي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. قامت "تسلا" أيضاً بخصم الإصدارين الآخرين الأكثر تكلفة من الطراز Y بمقدار 2000 دولار، وخفضت سعر الطراز X إلى أدنى مستوياته حتى الآن.

وفي ألمانيا، خفضت "تسلا" سعر سيارتها (موديل 3) التي تعمل بالدفع الخلفي إلى 40990 يورو (43670 دولارا) من 42990 يورو، وهو سعر السيارة منذ فبراير/ شباط.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم إنها ستخفض أسعار بعض طُرُز سياراتها في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتوج التخفيضات أسبوعاً جامحاً لشركة صناعة السيارات التي يوجد مقرها في أوستن. وبدأ الأمر عندما أعلن "ماسك" في مذكرة موجهة إلى أكثر من 140 ألف موظف في الشركة أنه سيخفض عدد الموظفين بأكثر من 10% على مستوى العالم. كما غادر اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقالت تسلا في بيانها بالوكالة، يوم الأربعاء، إنها ستطلب من المساهمين التصويت مرة أخرى على حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لشركة موسك، والتي أبطلتها محكمة ديلاوير في يناير.

وفي يوم الجمعة، استدعت الشركة ما يقرب من 3900 شاحنة صغيرة من طراز Cybertruck لإصلاح أو استبدال دواسات الوقود التي يمكن أن تؤدي إلى إزاحتها وتسبب تسارع السيارة من دون قصد، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأرجأ ماسك أيضاً رحلة مخططة إلى الهند، حيث كان من المتوقع أن يجتمع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلاً إنه يتعين عليه التعامل مع "الالتزامات الثقيلة" في تسلا.

أعلنت شركة تسلا عن أرباح الربع الأول في 23 أبريل. وانخفضت أسهمها بأكثر من 40% هذا العام بسبب القلق بشأن تراجع المبيعات، وتكثيف المنافسة في الصين، وخطة ماسك المحفوفة بالمخاطر للتوجه إلى الحكم الذاتي.

أعلنت شركة صناعة السيارات عن أول انخفاض في مبيعاتها على أساس سنوي منذ الأيام الأولى للوباء، حيث سلمت 386.810 سيارة في الربع الأول، وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين.

وفي الصين، تقلصت حصة تسلا السوقية إلى نحو 6.7% في الربع الأخير من عام 2023، من 10.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناءً على بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

وذكرت بلومبرغ في أواخر الشهر الماضي أن شركة صناعة السيارات قلصت مؤخراً جداول الإنتاج في مصنعها في شنغهاي. وانخفضت الشحنات من مصنعها في شنغهاي - الذي يصنع السيارات الكهربائية للصين وللتصدير إلى أجزاء أخرى من آسيا وأوروبا وكندا - في الشهرين الأولين مقارنة بالعام السابق، حتى مع زيادة إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين.