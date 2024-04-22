بعد التخفيضات في أميركا.. "تسلا" تخفض أسعار سياراتها في الصين وألمانيا

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خفضت شركة "تسلا" أسعار سياراتها في عدد من أسواقها الرئيسية، بما في ذلك الصين وألمانيا، عقب تخفيضات الأسعار بالولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه انخفاض المبيعات وحرب الأسعار المكثفة للسيارات الكهربائية - وخاصة ضد المركبات الكهربائية الصينية.

وتأتي تخفيضات الأسعار بعد أن ذكرت شركة "تسلا"، بقيادة رئيسها التنفيذي الملياردير إيلون ماسك، هذا الشهر أن تسليماتها العالمية من السيارات في الربع الأول انخفضت للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات.

"يجب أن تتغير أسعار "تسلا" بشكل متكرر من أجل مطابقة الإنتاج مع الطلب"، كما نشر ماسك على موقع "X"، يوم الأحد.

أشعلت شركة "تسلا"، الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، حرب أسعار السيارات الكهربائية منذ أكثر من عام من خلال خفض الأسعار بقوة على حساب هوامش الربح.

أظهر موقع "تسلا" الرسمي يوم الأحد أن السعر المبدئي للطراز 3 المحدث في الصين بمقدار 14 ألف يوان (1930 دولارًا) إلى 231 ألفا و900 يوان (32 ألف دولار أميركي).

وفي ألمانيا، تم تخفيض سعر الطراز 3 ذي الدفع الخلفي إلى 40 ألفا و990 يورو (43670.75 دولار) من 42 ألفا و990 يورو، حيث كان السعر منذ فبراير.

وقال متحدث باسم "تسلا" إن هناك أيضًا تخفيضات في الأسعار في العديد من البلدان الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تم تخفيض أسعار السيارات الأميركية من طراز Y وX وS بمقدار ألفي دولار يوم الجمعة. خفضت شركة "تسلا" يوم السبت سعر برنامج مساعد السائق ذاتي القيادة الكامل إلى 8 آلاف دولار من 12 ألف دولار في الولايات المتحدة.

كانت شركة "تسلا" بطيئة في تحديث نماذجها القديمة، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنفاد شهية المستهلكين للسلع باهظة الثمن، في حين أن المنافسين في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، يطرحون نماذج أرخص.

وفي نهاية هذا الأسبوع، قام ماسك بتأجيل رحلة مخططة إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب التزاماته في شركة "تسلا". وذكرت "رويترز" يوم السبت أن الرحلة كان من المقرر أن تتضمن الإعلان عن خطط "تسلا" لدخول سوق جنوب آسيا.

وقال ماسك يوم الاثنين الماضي إن شركة "تسلا" ستسرح أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية، حيث تستعد شركة صناعة السيارات لأول انخفاض سنوي لها في عمليات التسليم.

جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت "رويترز" في 5 أبريل أن شركة "تسلا" ألغت خطة لتطوير سيارتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة التي طال انتظارها لصالح سيارات الأجرة الآلية. ونشر ماسك أن "رويترز تكذب" بعد التقرير، من دون أن يذكر أي معلومات غير دقيقة.

وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 40.8% حتى الآن هذا العام.