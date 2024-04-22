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سيارات كهربائية

شركة BYD تطلق اسم BYD Shark على شاحنتها الكهربائية الصغيرة

الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الشاحنة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة "BYD" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، إن شاحنتها الصغيرة الكهربائية ستسمى BYD Shark .

وأضافت أن الشاحنة، ستحتوي على نظام هجين يسمى Dual Mode Off-Road والذي طورته لتحسين تجارب القيادة على الطرق الوعرة.

ولم تكشف "BYD" عن سعر الشاحنة.

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جدير بالذكر أن شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD تعمل على توسيع تشكيلتها بسرعة لتشمل المركبات التي تتنافس مع شركات صناعة السيارات التقليدية في السوق الشاملة، وشركة تسلا في الفئة المتميزة، وسيارة جيب في قطاع الطرق الوعرة.

وكشفت شركة BYD عن 3 سيارات جديدة لعلامتها التجارية Fang Cheng Bao: سيارة الدفع الرباعي "Leopard 8" للطرق الوعرة، وسيارة الدفع الرباعي "Super 3" الموجهة نحو القيادة في المدينة وسيارة رياضية "Super 9"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ولم تعلن الشركة عن الأسعار. وبدلاً من ذلك، وصفت BYD السيارات في الغالب بأنها سيارات نموذجية وألمحت إلى أنه سيتم إصدار المزيد من التفاصيل في معرض السيارات في بكين الأسبوع المقبل. ولم يتضح على الفور إلى أي مدى ستكون السيارات الجديدة كهربائية بالكامل.

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