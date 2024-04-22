"الصابون" يجبر "تسلا" على استدعاء حوالي 4 آلاف مركبة.. فما القصة؟

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أمرت شركة "تسلا" باستدعاء طوعي لما يقرب من 4 آلاف شاحنة "Cybertrucks" بعد أن وجدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) مشكلة في دواسة الوقود في السيارة.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنه "عندما يتم تطبيق قوة عالية على الوسادة الموجودة على دواسة الوقود، قد تتحرك الوسادة، مما قد يتسبب في انحباس الدواسة في الزخرفة الداخلية فوق الدواسة". وأشارت إلى أنه إذا حدث ذلك، فإن "الأداء سيتدهور". وسيتأثر تشغيل الدواسة، مما قد يزيد من خطر الاصطدام.

وأوضح المنظمون أن الوسادات من المحتمل أن تكون فضفاضة لأن الصابون، المستخدم كمواد تشحيم في عملية تجميع السيارة، يمنعها من البقاء ملتصقة بالدواسة.

أشارت "NHTSA" إلى أن "تسلا" ستستبدل أو تعيد صياغة مجموعة دواسة الوقود لمنع إزاحة الوسادة مجانًا للعملاء.

ويشارك في الاستدعاء 3878 شاحنة "سايبرتركس"، بما في ذلك جميع السيارات التي تم تصنيعها في الفترة ما بين 13 نوفمبر و4 أبريل.

هذا هو الأحدث في سلسلة الأخبار السلبية للشركة، على الرغم من أنه ليس أول استدعاء لمركبتها هذا العام. أجبرت أحجام الخطوط الصغيرة جدًا في لوحة التحذير شركة "تسلا" على استدعاء أكثر من مليوني سيارة في فبراير.

كانت شركة "تسلا" أكبر الخاسرين في مؤشر S&P 500 في الربع الأول، وسط تراجع الطلب على السيارات الكهربائية. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "رويترز" أن عملاق السيارات الكهربائية أنهى خططه لإنتاج سيارة منخفضة التكلفة، تسمى أحيانًا الموديل 2، وستركز بدلاً من ذلك على بناء سيارة أجرة آلية.

كما أعلنت شركة "تسلا" للموظفين خلال نفس الفترة أنها ستخفض قوتها العاملة بأكثر من 10%.